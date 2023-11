Semmering: Wo der Zauberberg wirklich einer ist

Mit dem Semmering ist es so eine Sache. Von Marketingstrategen mit dem klangvollen Titel „Zauberberg“ ausgestattet, bietet er allen, die mit dem Auto zur Passhöhe hinaufbrausen, zunächst einmal betonierte Riesenparkplätze und etliche Bausünden, aber keinesfalls Zauber.

Nostalgischer Aus- und Einstieg

Deshalb ein Tipp: Reisen Sie mit der Bahn an! Der Bahnhof Semmering liegt einen fünfzehnminütigen Fußmarsch entfernt unterhalb der Passhöhe und bietet einen feinen Einstieg in die Nostalgie, für die der Semmering bekannt ist. Zum Beispiel durch das Informationszentrum „Weltkulturerbe Semmeringbahn“ über die historische Strecke, die in nur sechs Jahren (1848-1854) unter der Leitung von Carl Ritter von Ghega erbaut wurde.