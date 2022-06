Das heißt also, „Cook the Mountain“ ist nicht sammeln, was vor der Türe wächst, sondern die ganze Region einbeziehen?

Niederkofler: Es ist eben Bergkultur. Je mehr du machst, desto kreativer musst du sein. Uns ist wichtig, keine Zwischenhändler zu haben und mit den Leuten zu reden. Zu den Bauern hinzugehen. Wenn wir eine Lammschulter brauchen – was machst mit dem Rest des Tieres? Dann haben wir angefangen, das Hauptgericht in zwei Gängen zu machen und so auch die nicht so edlen Teile eines Tieres zu verarbeiten. Da kommen dann ganz neue Geschmacksmomente hervor. Wir sind auf unserem Weg auch draufgekommen, dass wir im Prinzip gar nichts Neues machen. Denn früher hat man es hier, in unserer Region, genau gleich gemacht. Aber rein aus Überlebensgründen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Graukäse. Der wurde nur im Sommer gemacht, aus dem Restprodukt, das beim Butter- oder Rahmherstellen übrig blieb.

Wie viel Graubünden steckt denn in Ihrer Küche, Herr Caminada?

Caminada: Sehr viel natürlich. Mein Kochstil ist eine sehr produktnahe Küche – weniger ist mehr, sehr säurebetont. Unsere regionale alpine Küche ist sehr auf den Garten fokussiert, wir haben auch einen eigenen Permakulturgarten angelegt. Wir sind nicht so die Sammler, die in den Wald gehen. Wir sind mehr die Gärtner. Wir arbeiten aber auch viel mit Fermentation von Gemüse und legen vor allem im Sommer viel ein. Wir haben einen Kulinarikkeller, wo wir Platz haben für Eingelegtes, Gedörrtes und anderes. Davon zehren wir auch noch im Winter. Nicht ausschließlich, aber es ist schon eine wichtige Zutat. Wenn wir ein neues Menü zusammenstellen, schauen wir, was noch da ist. Sind zum Beispiel noch viele eingelegte Amaranthblätter da, dann werden die aufgebraucht, wir integrieren die irgendwie in das Menu. Wenn man im Frühling wieder mit frischen Sachen anfangen kann, ist das schön.