Gut gelegen Athlone liegt an der Bahnstrecke von Dublin nach Galway. Eine ideale Zwischenstation mit einem Mietwagen auf Irland-Tour.

Ursprung des Whiskeys In Loughrea, in der Grafschaft Galway, destillierten Mönche – laut den Chroniken von Clonmacnoise – zu Beginn des 15. Jahrhunderts erstmals Aqua Vitae.

Shannon Mit 360 km der längste und wasserreichste Fluss der Britischen Inseln.