Zu Besuch im ältesten Pub der Welt
Ursprung der Pub-Gemütlichkeit: Sean’s Bar in Athlone gilt als ältestes Pub Irlands und möglicherweise Europas.
Woran denkt man bei Irland? An eine Insel mit saftigen, grünen Weiden, auf denen Millionen Schafe leben. An das dreiblättrige Kleeblatt, Shamrock genannt. An den heiligen Patrick, dessen Namenstag dieser Tage weltweit gefeiert wird. An das sämige, dunkle Guinness-Bier. An Irish Coffee und milden Whiskey, der in den Pubs serviert wird, in denen irische Bands ihre Musik zelebrieren. Wo diese herzliche Gastlichkeit ihren Ursprung hat, das lässt sich in Sean’s Bar, im ältesten Pub der Welt, erahnen.
Auf halbem Weg zwischen Dublin und Galway liegt Athlone. Dort lebte einst ein Bootsmann namens Luain Mac Luighdeach, der an einer günstigen Stelle Passagiere ans andere Ufer des Shannon übersetzte. An der Stelle errichtete er 900 nach Christus ein Gästehaus mit Feuerstelle und Getränkeausschank, dessen Geschichte bis heute nachwirkt. Nach und nach entwickelte sich rundum eine Siedlung namens Áth Luain, das heutige Athlone. Die Ausschank gibt es seit damals immer noch. Mitten im historischen Zentrum von Athlone, wenige Schritte vom Shannon-Ufer entfernt. Sean's Bar wurde 2004 vom Guinnessbuch der Rekorde offiziell als ältestes noch existierendes Pub Irlands anerkannt. Wahrscheinlich ist es sogar das älteste Wirtshaus Europas!
Interessante Funde bei Renovierung
Timmy Donovan, die gute Seele von Sean’s Bar, hat sich intensiv mit der Historie auseinandergesetzt. Es sprudelt aus ihm heraus, wenn er ins Erzählen kommt. Bei einer Renovierung in den 1970er-Jahren kamen interessante Details ans Tageslicht. Die Rückwand des Gebäudes besteht aus Flechtwerk mit Weidenholz, Pferdehaar und Lehm. Die Arbeiter fanden auch eine Reihe von Tavernen-Token, die in Urzeiten als Wechselgeld verwendet wurden.
Info
Gut gelegen Athlone liegt an der Bahnstrecke von Dublin nach Galway. Eine ideale Zwischenstation mit einem Mietwagen auf Irland-Tour.
Ursprung des Whiskeys In Loughrea, in der Grafschaft Galway, destillierten Mönche – laut den Chroniken von Clonmacnoise – zu Beginn des 15. Jahrhunderts erstmals Aqua Vitae.
Shannon Mit 360 km der längste und wasserreichste Fluss der Britischen Inseln.
Sägespäne und Whiskey
Heute ist das Pub ein lebendiger Treffpunkt, der viele Gäste aus aller Welt anzieht. Die Ausstattung aus dunklem Holz ist urig und gemütlich. Die Wände und Holzbalken sind voll mit Erinnerungsstücken. Das Licht ist schummrig. Unverkennbar liegt ein Duft von Hopfen und Gerste in der Luft. Es wird dunkles Guinness vom Fass serviert. Die Whiskey-Gläser klimpern. Auch der Irish Coffee findet seine Liebhaberinnen. Am Boden liegen Sägespäne. Der Kamin spendet Wärme und es erklingt die traditionelle Livemusik. Es wird gelacht und ausgiebig gefeiert. Denn hier gibt es caint, ceol, agus craic: Gespräche, Musik und Spaß.
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