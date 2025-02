Irland: Mit dem Hausboot auf dem Shannon zu Pubs und Ruinen

In Irland sind die Menschen exzentrisch, die Landschaft ist voller Geschichte und ein Guiness die Lösung für fast alles. Eine Entdeckungsreise per Hausboot.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Irland fasziniert durch seine exzentrischen Menschen, geschichtsträchtigen Ruinen und die einzigartige Landschaft.

Eine Hausbootfahrt auf dem Shannon führt zu historischen Stätten wie der Klostersiedlung Clonmacnoise.

Irische Kultur und Gemütlichkeit erlebt man in traditionellen Pubs. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Was mich an Irland fasziniert? Es ist ein Land mit oft schrulligen, exzentrischen und herzlichen Menschen, ein Land mit Kanten und Widersprüchen. Wo Schlossruinen hochinteressante Geschichten erzählen, es in jedem Dorf eine verfallene Kirche mit einem alten Friedhof drumrum gibt, und die Schafe schon fast einen Status wie die heiligen Kühe in Indien haben. Samuel Beckett wanderte einst aus, weil er fand, Frankreich im Krieg sei immer noch besser auszuhalten als Irland im Frieden. Irland ist vor allem anders: die Farben, die Geräusche, das Wetter, das Essen und sogar das Bier. Irland ist so viel mehr als nur eine grüne Insel im Regen. Hinter jeder Kurve, an jedem Winkel sind interessante Fotomotive zu entdecken. Als Landratte mit einem gemieteten Hausboot unterwegs auf dem Shannon zu sein, dem längsten Fluss Irlands, zwingt zum Entschleunigen. Der Weg ist das Ziel und die Langsamkeit dein Begleiter, während der Motor sanft unter deinen Füssen vibriert, das Wasser leise vor sich hinplätschert, das Uferidyll an dir vorbeizieht. Durch Wiesen, Weiden und Dörfer mäandert der Shannon mit unzähligen Abzweigungen wie ein riesiger Tausendfüßler. Wie Tragik und Humor sich im Gespräch mit den Iren die Waage halten, so wechseln sich Regenschauer und Sonnenschein ab.

Historische Stätten Anhalten, wo es schön ist, heißt, die Leinen am Uferrand am Anleger festmachen. Ein Must-see ist dabei Clonmacnoise, die frühchristliche Klostersiedlung mit den Resten der Kathedrale und den typischen irischen Kreuzen mit vielen keltischen Symbolen. Die Aussicht: bezaubernd. Es gibt auch noch viele andere Orte mit Geheimnissen. Etwa die Altstadt von Limerick, die auf einer Insel im Shannon liegt wie die Pariser Île de la Cité an der Seine.

© Werner Rosenberger Ein Must-see ist Clonmacnoise, die frühchristliche Klostersiedlung.

Immer ist je nach Gusto die Tasse Tee oder ein Guinness, jene untergärige schwarze Flüssigkeit mit der cremig-weißen Schaumkrone obenauf, die Lösung für (fast) alles. Und: „Gott hat Whiskey erfunden, um die Iren davon abzuhalten, die Welt zu regieren“, sagte der Komiker Ed McMahon. Wer dieses „leichte und seidige Mundgefühl“ haben will, dem rät der Mann an der Bar zum Jameson Single Pot Still. Ein gemütliches Haus, das mit niedrigen Decken, Sägemehl auf den schrägen Böden und einem offenen Kamin Atmosphäre ausstrahlt, ist Sean’s Bar in Athlone: Sie erhebt den Anspruch, Irlands ältester Pub, vielleicht sogar der älteste der Welt zu sein.

© Werner Rosenberger Sean’s Bar in Athlone will das älteste Pub Irlands sein - vielleicht sogar der ganzen Welt

Info Hausboot-Touren

Kapitän ohne Bootsführerschein: Frühjahr und Herbst sind die Hauptreisezeiten am River Shannon und dem Seengebiet Lough Erne. Infos auf leboat.com/de,

carrickcraft.com Pub-Tipps

– „The Oarsman“ in Carrick-on-Shannon

– „Keenan’s“ in Tarmonbarry serviert feine Burger

– „Sean's Bar“ hinter der Burg in Athlone steht im Guinnessbuch der Rekorde als ältestes Pub Irlands

Nicht nur Eisenbahnfans sei der Besuch des skurrilen Cavan and Leitrim Railway Museums in der Station Road von Dromod in der Grafschaft Leitrim – mit Schmalspurbahn und „Nancy“, einer 1908 in Bristol gebauten Dampflok – ans Herz gelegt, mit einer Ansammlung von Dampf- und Dieselzügen, Schienenfahrzeugen, Oldtimerbussen und sogar dem Cockpit einer Boeing 747 auf dem Gelände. Wie fast überall in Irland treffen der Gegenwart Überdrüssige auch hier auf einer Zeitreise auf Zeugen der Vergangenheit.