Schnell ans Meer: 4 Reiseziele mit weniger als 3 Stunden Flugzeit

Die Hafenstadt Split an der Adria vereint moderne Kultur mit historischen Bauwerken und ist ab Wien in einer Stunde und fünfzehn Minuten Flugzeit erreicht (hier lohnt sich aber auch eine Zugfahrt). Höhepunkt ist der Diokletianpalast, der nicht nur zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, sondern auch einer der Drehorte der Erfolgsserie “Game of Thrones” war. An der palmengesäumten Promenade Riva legen Urlauber bei einem Kaffee eine kurze Pause ein und erhalten auf dem Fischmarkt nahe der Marmontova-Straße einen authentischen Einblick in das Leben der Einheimischen. Sonnenhungrige entspannen an den Stränden Bacvice, Kašjuni und Trstenik.