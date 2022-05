Das Farbenspiel der mallorquinischen Traumstrände

Nur manchmal zeigt sich ein Anzeichen von Zivilisation in Gestalt einer Segel-Jacht, die im seichten Wasser einen kurzen Ankerstopp macht. Die von Pinien eingerahmte Bucht macht einen fast unwirklichen Eindruck – vor allem bei Gewitterstimmung, wie sie der Autor an einem schwülen Mai-Tag erlebt hat.

Nach einem ausgiebigen Bad in der windgeschützten, flach abfallenden Bucht mit ihrem bacherlwarmen Wasser, kann man noch weiter Richtung Colònia de Sant Jordi wandern – und zwei weitere Traumbuchten erkunden: die Cala en Tugores und die Platja ses Roquetes. Aber Achtung: An all den genannten Stränden gibt es keine Liegen, keine Sonnenschirme, keine Strandbar. Packen Sie also Proviant und Sonnencreme ein – die Badehose können Sie in jedem Fall ruhig als Wanderausrüstung durchgehen lassen.