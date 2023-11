Schladming-Dachstein: Auf zum Après-Sushi

Schottischer Lachs

Auch Nichthotelgäste können in der Johann Genussbar am Schladminger Hauptplatz hochwertiges Sushi verspeisen. Wert gelegt wird auf qualitative Zutaten, der Lachs stammt etwa aus Schottland und wird in Meeresalgen gelagert. Die Sushi-Kreationen entstehen in enger Abstimmung mit Küchenchef Lukas Cirjak des zugehörigen Zwei-Hauben-Restaurants Johann Genussraum. Auf der Karte stehen steirische, aber auch internationale Spezialitäten mit Fokus auf regionale Lebensmittel. Das Vitello tonnato wird etwa statt mit Thunfisch mit Forelle zubereitet.