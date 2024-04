Was es in einer uns unbekannten Gegend nicht alles zu tun gibt

Auch wenn die Regionen heute gemeinsam den malayischen Teil von Borneo bilden, verlief die Geschichte von Sarawak und Sabah höchst unterschiedlich. In Sarawak lenkten der englische Abenteurer James Brooke beziehungsweise seine Nachfahren als Rajas die Geschicke, nachdem er dem Sultan von Brunei bei der Niederschlagung von Aufständen des Dayak-Volkes geholfen hatte. Die Brookes regierten mit englischer Gründlichkeit bis zum Weltkrieg – und übergaben 1946 an die englische Krone. Seit 1963 ist Sarawak ein Bundesstaat von Malaysia, das anfangs durch Rodungen und Monokulturen für massive Eingriffe in die Dschungelwelt und schnelles Geld aus dem Palmölbusiness sorgte. Mittlerweile hat man umgedacht, heute setzt das Land des Nashornvogels (Wappen) viel auf Nationalparks, Naturschutz und Ökotourismus.

Anreise Der Flug von Wien nach Kuching bedingt 2 Umstiege, z. B. mit turkishairlines.com. Die -Emission lässt sich für 61 € (hin u. ret.) kompensieren, climateaustria.at

Die beste Reisezeit ist unser Sommer (Juni–September), ganzjährig möglich

Kuching City Multikulti, lebendig und mit viel Atmosphäre präsentiert sich das historische Geschäftszentrum der Hauptstadt von Sarawak am Südufer des Sungai Sarawak. Chinesen, Malaien, Iban, Inder, Araber und Europäer sorgen für viele kulturelle Einflüsse – und eine grandiose Küche. Eine Innenstadt zum Wohlfühlen mit Tempeln, Kirchen, schmucken Kolonialbauten, Museen und Moscheen, aber auch in den Himmel wachsende Verwaltungsgebäude. Die wechselvolle Geschichte ist im neuen (und sehenswerten) Borneo Cultures Museum fein dargestellt. „Kuching“ könnte vom malaiischen Wort kucing (Katze) abstammen, was die allgegenwärtige Katzenfaszination erklären würde.

© Sepp u. Sabine Puchinger In Kuching ist die Katzen-Liebe groß, vielleicht wegen des Namens.

Herz der Stadt ist die schmucke Flusspromenade, wo sich die Bewohner morgens zum Jogging und abends zum Flanieren treffen. Mit dem Rad lässt sich die Gegend um den Fluss aktiv erkunden. Auch die abendliche Sundowner Flusskreuzfahrt gibt die verschiedensten Ausblicke auf die „Katzenstadt“, genauso wie der Besuch eines lokalen Food Courts, wo man Sarawak Laksa, Kolo Mee, Kacang Ma oder Seafood ebenso versuchen sollte wie gedünsteten Dschungelfarn und in Bambus gegartes Fleisch.

© Sepp u. Sabine Puchinger In Kuching treffen Kulturen aufeinander – und viele Landesküchen

Rainforest Festival Ein Überblick über die Vielvölkerwelt der Bidayuh, Iban uvm. ist im „Sarawak Cultural Village“ zu erleben. Dort wird über den Mythos der Kopfjäger genauso aufgeklärt wie über das faszinierend einfache Alltagsleben. Die Kopfjagd, wie das rituelle Erbeuten von Schädeln getöteter Feinde genannt wird, war auf Borneo und vielen Inseln Südostasiens sehr gebräuchlich und wurde erst von den Brookes abgeschafft. Im Freilichtmuseum zeigen traditionelle Langhäuser,

Waffen und Werkzeuge genauso unterschiedliche Kulturen wie Küchen – inklusive Schaukochen am Lagerfeuer und bizarre Kostproben. Es ist ein Einstieg in die Völkervielfalt – und ein perfekter Ort, um das größte Musikfestival Malaysias abzuhalten. Seit 1997 findet hier das Rainforest World Music Festival statt, internationale Musiker zelebrieren World Music und die Einigkeit der Kulturen. Tausende Besucher folgen dem Ruf, das Cultural Village wird zur „never ending Partyzone“.

© Grafik

„Waldmenschen“ Die Übersetzung von Orang-Utan ist Waldmensch. Und obwohl längst verboten, werden sie noch immer als Haustiere gehalten oder gehandelt. Im 653 Hektar großen „Semenggoh Wildlife Center“ werden befreite Orang-Utans wieder an ein Leben in der Wildnis gewöhnt. Besucher können sich im geschützten Refugium auf die Suche nach den scheuen Tieren machen, sie leben in den Baumwipfeln und sind meist besser zu hören, als zu sehen. Die besten Chancen auf eine Sichtung hat man bei den Fütterungen, wo zumindest einige aus dem Dschungel-Immergrün hervorturnen, um sich am Riesenobstkorb zu delektieren. Dazu gibt es von Rangern viele Informationen über Leben und Forschung der Tiere.

– Meritin Hotel: nettes, kostengünstiges Boutiquehotel im Zentrum von Kuching, meritinhotel.com

– Marriott Mulu Resort: feine und einzige Wildnislodge von Marriott an den Hängen des Gunung Mulu, Top-Pool, vielfältiges Restaurant, marriott.com

– Kuching: Top Spot Seafood Center nahe Promenade

– Kuching Riverfront: Vielzahl idyllischer, kleiner Restaurants und Food Stalls

Zurück in die Steinzeit Wer nach Citylife und Tierwelt in einem traditionellen Longhouse übernachten möchte, ist beim „Badang Ai Stausee“ nahe der Grenze zu Kalimantan richtig. In Sarawaks unzugänglichem Dschungelgebiet führten lange Zeit hundert Familien unter dem Dach eines Langhauses mit Ackerbau, Viehzucht und Jagd ein nahezu autarkes Leben. Viele Langhaus-Communitys haben durch Straßenbau oder Stauseen ihr Land verloren und das Angebot der Regierung neuer Betonhäuser mit Wellblechdach angenommen. „Das ist zwar scheinbar Fortschritt, aber die traditionelle Lebensform geht verloren“, erklärt Guide Don. Vom Quartier aus gehen Besucher entlang von Feldern und Gemüsegärten auf Entdeckungstour in den Dschungel bis zu einem glasklaren Fluss mit Wasserfall. Für das Mittagessen am Fluss wird der Reis traditionell in Bambusrohren am Lagerfeuer gekocht, daneben wird gegrillt.

© Sepp u. Sabine Puchinger Mulu: nur wenige Stunden beleuchtet und nur mit Guide begehbar

Höhlenwunder Mulu Der Nationalpark Mulu beherbergt nicht nur die größte Höhlenkammer der Welt, die „Sarawak Chamber“, sondern ist auch Heimat von etwa 3.500 Pflanzen-, 270 Vogel-, 80 Säugetier-, 55 Reptilien-, 76 Amphibien- und 48 Fischarten. „Erst 1977 begannen britische Wissenschafter der Royal Geographic Society mit der Erforschung der Unterwelt und sie fanden riesige Höhlensysteme“, erklärt Don. „Das gewaltige Massiv des Gunung Mulu (mit 2.377 Metern der zweithöchste Berg Sarawaks) ist durchlöchert wie Schweizer Käse.“ Die 52.000 Hektar große Wald- und Bergregion ist seit 1974 unter Naturschutz, ab 1985 war der Höhlenpark für Besucher ausgewiesen, im Jahr 2000 bekam er UNESCO-Status. Mit über dreihundert Kilometer Länge gehören die Höhlen des Parks zu den längsten zusammenhängenden (und spektakulärsten) Höhlensystemen der Welt – erreichbar fast nur auf dem Fluss oder per Kleinflieger. Homestays und die romantisch gelegene Wildnis Lodge von Marriott, die „Mulu Lodge“, bieten sich am Sungai Melinau als Ausgangspunkt für Touren an: Die Wind Cave begeistert mit Stalagmiten und Stalaktiten, die Clearwater Cave mit unterirdischem Fluss-Labyrinth. Höhlenfunde lassen vermuten, dass sie zu prähistorischen Zeiten für Begräbnisse benutzt wurden. Zu all diesen Eindrücken passt die „Flugshow der Fledermäuse“: Im „Garten von Eden“, einem von Karst umschlossenen Tal, lassen sich zur Dämmerung bis zu zwei Millionen davon am Himmel sichten. Dafür – aber auch für Canopy Skywalk, Guided Nightwalk oder die Wunderwelt der Pinnacles Felsen – sollte man in der Region Mulu zumindest drei Tage einplanen.

– Sarawak Museum: viel Wissenswertes über Sarawak, museum.sarawak.gov.my

– Sarawak Rivercruise für Bootsfahrten: sarawakrivercruise.com

– Sarawak Cultural Center and Living Museum: scv.com.my

– Jongs Krokodilfarm: jongscrocodile.com Kunsthandwerk und Festival

– Tanoti House: tanoticrafts.com

– Tun Jugah Foundation: tunjugahfoundation.org.my

– Rainforest Music Festival: jeweils im Juli stattfindendes international besetztes Festival mit „Rainforest Musik“ aus aller Welt! Tolle, atmosphärische Lage. https://rainforestmusic-borneo.com/ 124.450 km² ist Sarawak groß und damit der mit Abstand größte der 13 Bundesstaaten Malaysias (gesamt 330.803 km²) Tourenspezialist

– Reiseangebot z. B. Kneissl Touristik, kneissltouristik.at

– CHP Travel: nachhaltig agierender Tourenveranstalter mit breit gefächertem Tourenangebot in Sarawak, eigene Fahrzeuge und hochwertig qualifizierte Guides (Tierbeobachtungen, Safaris, Langhaustouren, Kulturprogramm, Höhlen, Trekking etc.), cphtravel.com.my Buchtipp

– „Mit Kompass und Korsett“. Klassiker über reisende Entdeckerinnen. So war Schriftstellerin Ida Pfeiffer bereits 1851 bei den Kopfjägern im Dschungel von Borneo. Gut recherchierter und liebevoll zusammengestellter Sammelband mit 15 Geschichten, Ars Vivendi Verlag, 2022

Strand-Erholung Nach den Adrenalin- und Erlebnistagen lassen sich die Höhlenabenteuer, Trekkingtouren und archaischen Langhauserfahrungen in Kuching bei einer River Cruise und feiner malaiischer Küche gebührend feiern. Und im nahen Bako Nationalpark lockt neben der Dschungelpirsch auf Makaken und Nasenaffen der Strand. Insgesamt warten in Sarawak ganze tausend Kilometer unverbauter Strände auf Sonnenbeter und Taucher.