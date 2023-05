Salzkammergut: Mit Fisch, Salz und Holzstaberl

Der Blick hinter das Bekannte lohnt da besonders, etwa in Bad Ischl. Ein Besuch in der Kur-Konditorei Zauner und K.-u.-K.-Atmosphäre sind schließlich nicht alles. Im urigen, vierhundert Jahre alten Weinhaus Attwenger tischt Tobias Fers mit seiner Frau Nadine etwa gelegentlich „Aqua Pazza“ auf, in „Meerwasser“ werde der Fisch nach dieser traditionellen, italienischen Zubereitungsart gegart, heißt es auf der Speisekarte. In Fers’ Neuinterpretation kommt das Salz selbstverständlich aus der Gegend, ist handgeschöpft und unjodiert, „weil es milder ist“; und der Fisch aus dem Salzkammergut. Mit den auf Holz gespießten Fischen ist auch in Ischl zu rechnen. Anlässlich des Genussfestivals erledigt das Fischer Markus während des Wochenmarkts am Freitagvormittag. Im Rest des Jahres bringt er die Fische geräuchert mit, aus seiner Zucht bei Gmunden.