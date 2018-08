Top 5: Essen am Wasser im Salzkammergut

1., BOOTSHAUS

Besser kann man an einem heimischen See derzeit nicht essen. Nicht nur die Lage im (hübsch renovierten) Hotel Traunsee ist famos, was Lukas Nagl da aus heimischem Fisch kocht, ist Weltklasse.



4801 Traunkirchen, Klosterpl. 4,

Tel: 07617/2216,

Do-Mo 18-21, Sa, So, Fei 12-14,

www.dastraunsee.at



2., SEEPLATZ’L

Schritt für Schritt steigert sich Matthias Schütz, Küchenchef des vor einigen Jahren von Dietrich Mateschitz übernommenen Seehotels Grundlsee, in Richtung moderner Salzkammergut-Küche. Sehr gut!



8993 Grundlsee, Mosern 22,

Tel: 03622/86 044,

Mo-So 12-21,

www.seehotelgrundlsee.at



3., GENUSSGASTHAUS KOHLRÖSERLHÜTTE

Vor Kurzem war das ein Ausflugsgasthaus an einem kleinen See. Dann wurde umgebaut, modernisiert, gekocht wird regional & saisonal. Tipp: hausgemachtes Pesto.



8990 Bad Aussee, Ödenseestr. 1,

Tel: 03624/213,

Mo-So 10-19.30,

www.genussamsee.com



4., STRANDCAFÉ ALTAUSSEE

Eines der drei Lokale direkt am Altausseer See. Es ist zwar gar nicht leicht, hier einen Platz zu bekommen, die Mühe lohnt aber: Schwammerln aus dem Wald, Fische aus dem See.



8992 Altaussee, Puchen 197,

Tel: 0664/212 93 09,

Aug.: Mo-So 10-16, 18-22.30,

Sept: Do-Sa 10-22, So 10-17,

www.strandcafe.at



5., SEEWIESE

Und noch einmal Mateschitz: Auch das vor langem abgebrannte Gasthaus Seewiese hat er gekauft und neu errichtet. Bodenständige Salzkammergut-Küche. Nur mit Boot und zu Fuß erreichbar.



8992 Altaussee, Fischerndorf 77,

Tel: 03622/712 05,

Mi-So 10-20 Uhr,

www.seewiesealtaussee.at



