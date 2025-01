Rostock: Wo Seehunde bunte Badeanzüge tragen

Das -ow am Ende des Flussnamens weist auf die ersten Siedler im siebenten, achten Jahrhundert hin. „Sie waren Slawen“, ruft Stadtführer Werner in den Wind. Rostock hieß in ihrer Sprache: „Dort, wo der Fluss breiter wird.“

Wieder stemmt sich der Stadtführer gegen Wind und Wetter. Dann erzählt er auf dem zweitgrößten Platz in der Altstadt, vor der alten Universität , dass dieser lange Hopfenplatz hieß: „Rostock war ein Umschlagplatz für Bier. Gleich 260 Häuser in der Stadt hatten Braurecht.“

Übernachten: In Warnemünde im 5*-Hotel Neptun , in Rostock im zentral gelegenen Motel One .

Ostalgie auf dem Gaumen bietet dann die „ Eiswerkstatt Rostock “ in einem der ruhigen Innenhöfe der Altstadt. Hier soll das Softeis noch so wie zu DDR-Zeiten gefroren werden.

Matjes bei Wellengang

Sonst gibt es in der Hafenstadt viele frische Fische, etwa in Otto’s Restaurantschiff. Beim Verzehr der beiden Matjesfilets, zweierlei eingelegt, mit Bratkartoffel, Salat und „Hausfrauensauce“ (sic! – für stolze neunzehn Euro) darf der Binnenländer nicht seekrank werden. Otto’s Schinakel ist zwar fix verankert, und das an der Warnow und nicht im Meer, dennoch schaukeln die Lampen wie auf hoher See.

Ein letztes Argument für eine Winterreise an die Ostsee hat noch Eisschwimmer Dieter Marquardt parat: „In der kalten Jahreszeit gibt es hier keine Schwärme von Marienkäfern, Mücken – und Kreuzfahrtschifftouristen.“