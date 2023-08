Man muss nur die Via Vergini, die Hauptader des Viertels betreten und schon findet man sich im Trubel des Wochenmarkts. Auf der linken Straßenseite sind die Marktstände, auf der rechten sitzen ältere Männer vor den Kaffeehäusern oder auf den Stiegen der barocken Kirche Santa Maria dei Vergini. Überall stehen die Holzkarren der Marktstände. In den engen Gassen sieht man die von einem Haus zum anderen gezogenen Wäscheleinen. Hört sich klischeehaft an, es ist aber so.