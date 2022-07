Reisezeit: Bettwanzen als blinde Passagiere im Gepäck

Verstecken sich die Plagegeister im Gepäck, reisen sie als blinde Passagiere in die eigenen vier Wände mit. Dann geht die Plage im 2-Wochentakt zuhause weiter.

Wer also den Verdacht hat, im Hotelzimmer Bettwanzen zu haben, reagiert besser sofort und wechselt die Unterkunft. Ist das nicht möglich, sollte man, zurück zu Hause, die Koffer am besten in der leeren Badewanne auspacken. Am weißen Hintergrund sieht man die rostroten Krabbeltiere besonders gut. Koffer und Taschen sollte man dann von einem Fachmann reinigen lassen und die Wäsche so heiß wie möglich waschen.

Eine andere Möglichkeit ist es, die Koffer und Taschen im Hotelzimmer nicht in dunklen Kästen zu verstauen, sondern im Tageslicht zu lassen.

Im Notfall hilft der Kammerjäger

Haben sich die Bettwanzen im Eigenheim schon eingerichtet, steht der Kammerjäger mit Tipps und Tricks zur Seite. Den kleinen Feinden auf eigene Faust den Kampf anzusagen, ist nicht ratsam. Besser ist es, gleich einen Fachmann zu Rate zu ziehen.