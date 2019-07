Ursachen und Tipps bei Bettwanzen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit wenigen Jahren gibt es wieder

mehr Bettwanzen in den Hütten.

Die Alpen-Vereine von Österreich,

Deutschland und Süd-Tirol haben

deshalb eine Broschüre herausgebracht.

Diese Broschüre gibt Tipps gegen Bettwanzen.

Bettwanzen sind nachtaktiv

und saugen auch Blut.

Eine Bettwanze überlebt aber sehr heiße Temperaturen

über eine längere Zeit nicht.

Am Tag verstecken sich die Bettwanzen meist

in Ritzen aus Holz, Hohl-Räumen und Steckdosen.

Die Bettwanzen verstecken sich oft in Rucksäcken.

Deshalb sind Bettwanzen oft in Unterkünften von Wanderern.

Aber auch in Bussen und Bahnen kommen Bettwanzen vor.

In den Bergen ist es schwerer, etwas gegen Bettwanzen zu tun.

Wanderern wird empfohlen, Wander-Rucksäcke regelmäßig

auf Wanzen zu kontrollieren und die Rucksäcke

bei den Schlafplätzen in Säcke zu geben.

Dann kann keine Wanze rein oder raus.

Eigene Räume in den Schlafplätzen,

wo man die Rucksäcke abstellen kann, sind auch gut.

Es kann auch helfen, das Gepäck an Kleiderhaken oder

auf Stühlen weit weg vom Schlafplatz zu lagern.

Man sollte den Hüttenwirt sofort informieren,

wenn man Bettwanzen findet.