Reisen: Wohin es 2022 gehen könnte

Nachhaltiges Reisen wird noch wichtiger. Bei Citytrips in Europa bietet sich das erweiterte Nachtzug-Angebot der ÖBB an, seit Dezember rollen Nightjets von Wien bis Paris, neu sind auch Verbindungen nach Amsterdam und Split.

Suchen Reisende nach noch Unbekanntem, liegt Osteuropa noch näher als ohnehin. Das kann perfekt mit kulturellem Anspruch verbunden werden. Nicht nur das serbische Novi Sad (per Bus von Wien-Erdberg in fünfeinhalb Stunden erreichbar) ist Europäische Kulturhauptstadt 2022, auch das rumänische Timișoara und die litauische Stadt Kaunas haben sich unter diesem Titel für internationale Gäste herausgeputzt.

Foodies schielen in die alte norwegische Königsstadt, die als Heimat der nordischen Genüsse gilt: Trondheim-Trøndelag ist 2022 European Region of Gastronomy. Und weil wir im Norden sind – warum nicht Edinburgh? Gut, Haggis mag nicht jeder. Aber es gibt ja mehr, zum Beispiel das coole Edinburgh International Festival (findet vom 6. bis 28. August zum 75. Mal statt) und einen Direktflug von Wien in die schottische Stadt.