Wo die Beatles in Hamburg gewohnt und gespielt haben

John Lennon sagte zu seinen Erfahrungen in den Clubs und Kaschemmen von St. Pauli: „Ich bin zwar in Liverpool geboren, doch erwachsen wurde ich in Hamburg.“ Es waren 280 Auftritte in Clubs rund um die Amüsiermeile Reeperbahn in den Jahren 1960 bis 1962, die eine Nachwuchstruppe aus der englischen Provinz zu jener Band formten, die kurz darauf ihre Weltkarriere startete.

Thomas Schmidt weiß – so wie Stefanie Hempel, die mit Ukulele Beatles-Fans durch die Stadt führt – alles über die Hamburger Jahre der Fab Four. Eigentlich waren es damals fünf: John, Paul und George sowie Stuart Sutcliffe am Bass und Pete Best am Schlagzeug.