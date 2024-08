Mit dem Rad quer durch Deutschland: 5 Tipps für die schönsten Routen

Bald wird es wieder kühler. Der Herbst ist die perfekte Zeit, um per Rad auf Erkundungstour zu gehen. Direkt vor der eigenen Haustür, aber auch in den Nachbarländern. Etwa in Deutschland, wo verschiedenste Radtouren quer durchs ganze Land führen. Eine kleine Auswahl und fünf Tipps für (Rund)-Radwege:

Die 100-Schlösser-Route

Der Name ist hier Programm: Vier miteinander verbundene Rundkurse (meist eben und zwischen 210 und 310 Kilometer lang) führen durchs Münsterland, durch Park- und Wiesenlandschaften, alte Städte, vorbei an Gartenanlagen, gotischen Bauwerken, Renaissance- und Barockschlössern. Die Startpunkte sind beliebig wählbar und die Attraktionen nur wenige Kilometer voneinander entfernt.



Start: Münster

Streckeninfo: 4 Rundkurse, überwiegend eben, teilweise hügelig, auch geeignet für Kinder