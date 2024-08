Franken: Warum ein Teil Bayerns "Schweiz" genannt wird

Schweizer Käse, Schokolade, Rösti? Gibt’s hier alles nicht. Denn die Fränkische Schweiz ist nicht etwa ein Teil der Schweiz, der besonders fränkisch anmutet. Es ist umgekehrt: Die Fränkische Schweiz liegt in Bayern, genauer gesagt in Franken, im Städtedreieck Nürnberg– Bamberg–Bayreuth. Franken hat insgesamt sechzehn Urlaubsregionen und eine davon ist besagte Fränkische Schweiz. Wer in die Fränkische Schweiz reist, macht also Urlaub in Deutschland. Genauso wie jene, die in die Sächsische Schweiz reisen. Denn diese liegt – genau: in Sachsen. Doch das nur nebenbei.