Bamberg: Wo der grummelige Bär ein Rauchbier trinkt

Wer durch Bambergs historische Straßen schlendert, wird schnell merken: Die bayerische Stadt hat von allem etwas. Wie in Venedig gibt es viele kleine Brücken und Kanäle, wo man mit Gondeln auf der Regnitz herumkutschiert werden kann. Oder man spaziert über Kopfsteinpflaster durch verwinkelte Gassen und ist plötzlich auf einer Zeitreise ins Mittelalter oder in die Blütezeit des Barock. Dann gibt es noch sieben Hügel drumherum und eine Universität, die viele Studenten und Studentinnen anzieht.

Bei all der Vielfalt fühlt sich Bamberg in erster Linie wie ein Freiluft-Beisl an. Jede Brücke, jedes Ufer wird ein Platz zum Innehalten. Man steht oder sitzt beisammen und plaudert über das Leben. Mittelpunkt des fränkischen Flairs ist die Sandstraße. Diese liegt unterhalb des Dom- und Michaelsberges und bildet den Kern der Altstadt.

Mit oder ohne Rauchbier

Bahnt man sich einen Weg durch die Menge, ist man schnell Teil einer anstehenden Schlange, die geduldig vorm Schlenkerla wartet – eine Traditionsbrauerei mit fränkischer Küche. Als würde es sich um einen geheimen Zaubertrank handeln, wird während des Anstehens gemurmelt und geraunt, bis man schließlich selbst an der Reihe ist und ein grummeliger Bär das dunkle Bier aushändigt.

Ausgestattet stellt man sich wieder an die Seite und – nichts. Es passiert nichts. Es ist einfach ein gewöhnlicher Nachmittag. „Das ist hier immer so. In der Sandstraße trifft man sich im Laufe des Tages. Mit oder ohne Rauchbier. Und erzählt sich, was man so erlebt hat. Das sind die Franken“, erklärt eine Einheimische schulterzuckend.

Und die gesellige Stimmung – ohne Anlass – lädt ein, zu verweilen. „Das Rauchbier hat eine jahrhundertealte Tradition und ist gewöhnungsbedürftig“, ergänzt die Frau. Recht hat sie. Das dunkle Gemisch schmeckt wie ein gut geräucherter Schinken.