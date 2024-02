Peru: Wie man Alpakas von Lamas unterscheidet

Von Lima nach Cusco kommt man bequem per Inlandsflug (ab 50 €). Richtige Abenteurer nehmen aber die 24-stündige Busfahrt (ab 28 €) in Kauf, mit Stopps an der Küste und in der "weißen Stadt" Arequipa. So gewöhnt man sich auch besser an die Höhe!

Cruz del Sur ist die teuerste, aber vergleichsweise sicherste und komfortabelste Buslinie (inklusive Liegesitze!).

Gegen die Höhenkrankheit: Unbedingt ein paar Tage in Cusco (3.400 m) zur "Akklimatisierung" bleiben und die Inka-Hauptstadt ansehen! Und wie die Peruaner viel Koka-Tee trinken!