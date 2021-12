Omikron: Wer nach Griechenland will, muss sich ab Sonntag testen

Griechenlandreisende müssen künftig bei der Einreise unabhängig vom Impfstatus einen negativen aktuellen PCR-Test vorweisen.

Ursprünglich hatte die Regierung diese Maßnahme nur für Reisende aus Großbritannien und Dänemark vorgesehen, um die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron zu verhindern. Nun wurde die Testpflicht jedoch auf alle Einreisenden ausgeweitet - es gilt auch für Österreich. Das teilte das Gesundheitsministerium mit.

Die Maßnahme tritt am Sonntag, 19.12.2021, um 6.00 Uhr in Kraft. In Griechenland gibt es bisher zehn offiziell bestätigte Fällen von Omikron.