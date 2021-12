Olympiaregion Seefeld: Die Stille der schmalen Spur

Dank „Snowfarming“ eröffnete Seefeld die Langlaufsaison bereits am 13. November: Im vergangenen, sehr schneereichen Winter wurden sechstausend Kubikmeter Altschnee gesammelt und im Wald versteckt. Die zwei gewaltigen Haufen überdauerten, mit Holzschnitzeln abgedeckt, zum Großteil den Sommer und wurden im Spätherbst auf die „Snowfarming-Loipe“ in Leutasch aufgetragen. Auf dem 2,1 Kilometer langen, weißen Band waren von Beginn an so viele Profis und enthusiastische Hobbysportler unterwegs, dass die Buchung eines Zeitslots vorab nötig war.

Das komplette Loipennetz eröffnete im Schneeloch Seefeld Mitte Dezember – wie fast jedes Jahr. „Ab einer Schneehöhe von fünfundzwanzig Zentimetern können wir perfekte Loipen präparieren“, erklärt Jojo Pölzl, Destinationsmanagement-Leiter und für den Zustand der Loipen verantwortlich. „So viel schneit es hier oft in weniger als einer Stunde!“ Dann rücken Jojos Mannen mit ihrer Flotte aus acht Loipenpräparierungsgeräten aus und sorgen mit modernster Technik für die perfekte Spur. „Meist abends oder im Morgengrauen, oft bis zu zweimal am Tag – wenn es Frau Holle besonders gut meint“, so Jojo.