Oktoberfest in München: Wenn schon Dirndl, dann dort

Es findet sich sicherlich etwas Passendes. Ihre Auswahl von mehr als tausend Dirndln von Größe zweiunddreißig bis vierundfünfzig lassen sie bei bekannten Herstellern schneidern, die sich an klassischen Modellen orientieren. Und sie sind eben eher länger als kürzer. Sogar Dirndlverweigerinnen finden ein adäquates Modell. Denn wenn schon Dirndl, dann am Oktoberfest! Oder anders gesagt: Wenn schon Oktoberfest, dann Dirndl.

Auch wenn man selbst kein Dirndl besitzt: Als Österreicherin können einem gewisse Dinge grundsätzlich nicht passieren. Zum Beispiel, ein extrem kurzes Fantasie-Dirndl beim Dirndlkleid-Verleih „Bavarian Outfitters“ in München verlangen. Dann wird der Schmäh von Volker und Konstantin, zwei an sich sehr lustigen Münchnern, direkt. „Willst a Dirndl oder a Badehose“, würden sie diesen Kundinnen gern antworten, sagen sie und lächeln.

Die Menschenmassen schieben sich auf breiten Straßen entlang. Vorbei an den Buden mit Würsten und kandierten Äpfeln und an den „Fahrgeschäften“, vom nostalgischen Kettenkarussell bis zur Achterbahn „Wilde Maus“.

In den sogenannten Zelten – eigentlich haben sie fast Hallengröße – wird bei diesem laut Veranstalter „ größtem Volksfest der Welt “ noch mal einen Gang höher geschaltet. Dicht an dicht sitzt man hier – oder steht gleich auf den Bänken. Weil die gerade aufspielenden Bands die Besucher im kollektiven Feiertaumel von den Bänken reißen, lautstarkes Mitsingen inklusive.

Während des Oktoberfests sehnt man sich vielleicht noch mehr als sonst nach ruhigen Momenten. Die können Rad-Guides wie Michael Berg bieten, wenn sie ihre Gäste per Fahrrad durch München lotsen. Er weiß viel zu erzählen über „seine“ Stadt, führt die Gruppen in die ruhigen Innenhöfe der „ Residenz “, mit vierzigtausend Quadratmeter das größte Innenstadtschloss Deutschlands . Bis in den sogenannten „ Apothekerhof “ kann man hineinradeln – eine neue Erfahrung innerhalb der ehrwürdigen Mauern.

Ausklang im Biergarten

Zum Ausklang bietet sich der Englische Garten an, samt einer Brotzeit in der Gastwirtschaft Aumeister. Denn eine Münchner Eigenart ist es, sein Proviant in diese großen Biergärten mitbringen zu dürfen – solang man die Getränke vor Ort ordert. Und so ein Picknick, das stärkt ja auch für einen zweiten Tag am Oktoberfest.