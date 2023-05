Norwegen in Miniatur: Von der Küste bis ins Gebirge

Eine Reise in die Vergangenheit

Start ist in Bergen, der Stadt am Atlantik mit ihren sieben Bergen drum herum. Hier besteigen wir am Morgen die Bergenbahn und fahren ins Landesinnere bis zur verschneiten Bergstation Myrdal, die 867 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Dort tauschen wir den modernen gegen den historischen Zug: der Flåmbahn. Es ist eine Reise in die Vergangenheit – schließlich wurde die Eisenbahnstrecke zwischen 1923 und 1940 gebaut. Heute gilt sie als eine der beeindruckendsten Hochgebirgsstrecken der Welt. Sie repräsentiert die steilste Bahnstrecke auf 1435 Millimeter Normalspur-Schienen in ganz Nordeuropa und ihre Steigung beträgt beachtliche 55 Prozent. So führt die 20 Kilometer lange Strecke durch 20 Tunnel von Myrdal bis hinunter in die Ortschaft Flåm am Aurlandsfjord auf Meeresspiegelniveau. Hinter jeder Kurve tut sich eine neue grandiose Berglandschaft auf. Diese Landschaft ist schon ein echter Geheimtipp und steht nicht umsonst unter dem Schutz der UNESCO. Noch schöner wird es, wenn der Zug für ein paar Minuten am Kjosfossen Halt macht. Hier donnern die tosenden Wassermassen des Wasserfalls rund 225 Meter in die Tiefe. Er ist noch halb gefroren, und an seinen Seiten ist das kühle Nass zu bizarren Strukturen erstarrt. Dann ist das Ziel, die 350 Einwohner starke Ortschaft Flåm, erreicht.