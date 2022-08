Neuseeland: Fünf Orte, an denen man Mittelerde selbst erlebt

Zu Füßen des Berg Erebor am Lake Pukaki

Man versteht, warum der Aoraki (Mount Cook) nahe Christchurch als der Berg Erebor in der "Hobbit"-Filmtrilogie herhalten musste. Majestätisch erhebt er sich über den Lake Pukaki. Es fällt leicht zu glauben, dass im Inneren des Bergmassivs ein riesiger, von einem Drachen bewachter Goldschatz liegt. 3724 Meter ist er hoch und damit der höchste Berg Neuseelands. Wer sich dem Drachen stellen will, kann den Berg im Mount-Cook-Nationalpark erwandern. In der Nähe des Sees liegt auch das Städtchen Twizel, in deren Umgebung die entscheidende Schlacht um Minas Tirith gefilmt wurde - die meisten der Soldaten im Film wurden übrigens von den Bewohnern von Twizel gespielt, die sich als Statisten gemeldet hatten.