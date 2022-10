Nach Bekanntgabe von ESC-Austragungsort: Hotels in Liverpool ausgebucht

Die Heimatstadt der Beatles hatte sich am Freitag in der letzten Runde im Rennen um die Austragung des Großevents gegen das schottische Glasgow durchgesetzt. Eigentlich hätte der ESC nach dem Sieg der ukrainischen Band Kalush Orchestra in der Ukraine ausgetragen werden müssen. Doch wegen des Kriegs wurde die Heimat des Zweitplatzierten Sam Ryder damit beauftragt. Die Stadtverwaltung von Liverpool kündigte an, ukrainische Kultur in den Vordergrund der Feierlichkeiten in der Stadt zu stellen. Bürgermeisterin Joanne Anderson sprach von der "besten Party aller Zeiten".