Mit dem „Bähnli“ zu den Palmen: Mehr Panorama geht nicht

Schon in Luzern mit der malerischen Altstadt und der Traumlage an einem der schönsten Seen der Schweiz stellt sich ein, was auf der an Höhepunkten reichen Reise an vielen Stationen passiert: Man wünschte sich mehr Zeit zum Verweilen, um einmal bei Kaiserwetter mit dem Schiff gemütlich über den Vierwaldstättersee zu schippern. Aber man kann sich immerhin das Wiederkommen vornehmen, etwa zum Lucerne Festival (August und September) oder zum Blues Festival (November).