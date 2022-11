Michael Martin machte eine halbe Million Fotos

Um die klimatische und geologische Vielfalt der Erde zu zeigen, erkundete Martin für „Terra“ zehn Naturlandschaften: vom Pazifischen Feuerring über Polynesien, die Anden, die mongolischen Steppen und das Himalaja-Gebirge bis in den Ostafrikanischen Grabenbruch; von den Eiswüsten der Arktis über die Sandwüsten der Arabischen Halbinsel, die Taiga Sibiriens bis hin zum Amazonas-Regenwald.

Eine halbe Million Fotos hat er gemacht – und nach jedem Reisetag konsequent aussortiert. Die stärksten Bilder samt Zeitstrahl und Texten über die Entwicklung unseres Planeten finden sich im Bildband. Wer zu den Fotos auch Martins Erzählungen hören will, dem seien seine Vorträge empfohlen. Er gastiert in Wien (Urania) am 25. Jänner, in Rum bei Innsbruck am 2. März und in Wallern bei Wels am 21. März. Weitere Infos zu seinen Vorträgen gibt es auf der Homepage von Michael Martin.