Hotel Puente Romano

Einer der berühmtesten Plätze an der Goldenen Meile in Marbella – das Puente Romano, rieisiges Resort inmitten eines tropischen Dschungels. Dank der überschwänglichen Infrastruktur (Tennisclub, Kinderclub inklusive Baumhaus, Six Senses Spa, 17 Restaurants…), muss man das Hotel theoretisch nicht verlassen. Das Sympatische daran: Man hat nicht das Gefühl, in einem Hotelbunker zu sein, sondern fühlt sich wie in einer eigenen Welt, was manchmal sehr angenehm sein kann.

Nobu Hotel

Das Puente Romano ist nicht nur eine kleine Welt in der großen Welt, es gibt auch ein Hotel im Hotel. Nobu Hotels vereinen modernen, reduzierten Luxus und minimalistische japanische Tradition im Konzept eines Lifestyle-Hotels. Einst von Chefkoch und Namensgeber Nobu Matsuhisa und Robert de Niro ins Leben gerufen, gibt es mittlerweile 18 Nobu Hotels auf der ganzen Welt, Fortsetzung folgt. Die Zimmer im Nobu Marbella sind elegant eingerichtet – Cremetöne, helles Holz und ein Hauch von zeitgenössischer Küsten-Coolness. Nur wenige Meter vom Strand entfernt.

Anfitrion

Kleines Boutiquehotel in Puerto Banus, das besonders geschmackvolle Suiten und Villen fĂĽr 8-10 Personen zu bieten hat. Die Anlage liegt in einem privaten Garten, der Hafen und der Strand Nueva Andalucia ist in Gehweite. FrĂĽhstĂĽcksservice inklusvie.