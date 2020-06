Die Highlights von Andalusien

Pauschalangebot Der österreichische Reiseveranstalter GTA-SKY-WAYS offeriert zwischen 8. Mai und 4. Juni 2015 Non-Stop-Sonderflüge ab Wien, Salzburg und Graz nach Sevilla ( Spanien). Auf dem Programm der Andalusien-Tour stehen Highlights wie etwa die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Alhambra in Grenada, die Mezquita in Córdoba sowie die reizende Stadt Ronda, die Geburtsstätte des Stierkampfes.

Preis ab /bis Wien pro Person im Doppelzimmer 1099 €, ab/ bis Salzburg und Graz 1199 €.

– Aufpreis für Halbpension (sechs Abendessen): 70 €/P, Einzelzimmerzuschlag: 280 Euro

– Im Package inkludiert: Charterflüge, Taxen und Gebühren, sechs Übernachtungen mit Frühstück in landestypischen Hotels der guten Mittelklasse, Rundreise mit modernem Fernreisebus laut Reiseverlauf, Eintritte, Mezquita in Córdoba, Alhambra/ Generalife in Granada, Haus des Don Bosco in Ronda, Sherry-Verkostung in Jerez de la Frontera, Besichtigung einer Bio-Finca und eines Olivenöl-Museums

– Stadtführungen mit örtlichen, deutschsprachigen Fremdenführern, qualifizierte deutschsprachige Reiseleitung

Termine Ab/bis Salzburg: 08.05. bis 14.05.2015

–Ab/bis Wien: 17.05. bis 23.05.; 29.05. bis 04.06.2015

–Ab/ bis Graz: 23.05. bis 29.05.2015



Information GTA-SKY-WAYS, 1230 Wien

Slamastraße 29 / BCB Top 2, 01/729 66 66 -0

www.gta-sky-ways.at

Buchung In allen guten Reisebüros