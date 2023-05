Andalusien: Wo ein ganzes Dorf zum Hotel wurde

Die hügelige Gegend wird von der hohen Sierra Nevada schützend behütet. Die Erde ist trocken, Salbei und Rosmarin wachsen und duften trotzdem. Jetzt nur nicht die Abzweigung verpassen. Bei Loja, etwa siebzig Kilometer von Málaga in Richtung Granada, ist es so weit: Schneeweiß liegt „La Bobadilla“ im Hinterland von Andalusien, versteckt in Olivenhainen und Wäldern, einsam auf gut sechshundert Metern, als wolle es gar nicht gefunden werden. Was schade wäre: Denn dieses „Royal Hideaway“ ist zwar ein Hotel, aber in ein traditionell weiß gestrichenes, verschachteltes andalusisches Dorf gebaut. Manuel, der Bellboy mit Schiebermütze und Hosenträgern, nimmt die Koffer und sagt: „Das ganze Dorf ist Hotel. Alles, was Sie hier an weißen Häusern sehen und alles, so weit das Auge reicht, gehört zu La Bobadilla …“ Der ganze Landbesitz ist größer als Gibraltar.