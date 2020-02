Mit einer Seniorengruppe unterwegs in Andalusien

Ein eigens reservierter Schalter, ausschließlich für die SeniorenReisen-Gäste, macht es möglich: Der Koffer wird abgenommen, die Bordkarte überreicht und der Urlaub kann mit einem gemütlichen Kaffee beginnen, bevor das Boarding-Zeichen aufleuchtet. 1.500 Pensionisten sind mit Partnern, Freunden oder ihren „Kindern“ auf dem Weg an die Costa de la Luz, „Küste des Lichts“, um dort beim alljährlichen Frühjahrstreffen teilzunehmen.

Nach Ankunft in Sevilla geht es per Bus direkt in das Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort. Die Destination wird ihrem Namen gerecht und empfängt alle mit Sonnenschein und 25 Grad, während es bei Abflug in Wien erfrischende 15 Grad hatte.

Die Koffer werden vom Airport aufs Zimmer gebracht, während die Gäste die ausgedehnte Anlage mit Pools, Restaurants und Bars erkunden oder den kilometerlangen Sandstrand, nur fünf Minuten vom Hotel entfernt, entlangschlendern.

Am nächsten Tag geht es für viele bereits nach Sevilla. Während der Fahrt in die Hauptstadt der Provinz Huelva beobachten die Ausflügler auf jedem zweiten Strommast Störche, die in ihren riesigen runden Nestern ihre Jungen versorgen. Auf den mehrarmigen Straßenlaternen befinden sich bis zu drei Gelege. Im Feuchtgebiet, das am Weg in die Hauptstadt der südspanischen Region mit einer kilometerlangen Brücke überquert werden muss, stelzen Flamingos und unzählige andere Wasservögel durch das seichte Wasser. Die Autobahnen sind links und rechts von blühenden Oleanderbüschen oder besser gesagt -bäumen gesäumt. Dieser Rosenlorbeer dient aber nicht dem Aufputz der Straßen, sondern hält Hasen ab, die früher oft die Autobahnen querten. „Die rosa-rot-weißen Alleen verhindern zu viel getötete Tiere und beschädigte Autos“, erzählt Günther, der die Reisegruppen 2, 3 und 5 nach Sevilla begleitet.