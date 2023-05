Málaga: Von Mezze über Antipasti bis Tapas

Von denen gibt es in der Altstadt Malagas unzählige. Einheimische wissen: Jedes Lokal hat seine Spezialität. Und so pilgern sie an den vielen lauen Abenden, die die andalusische Stadt bietet, durch die Gassen, die von der zentralen Calle Marques de Larios abzweigen.

In einem Lokal sind es die Pimientos de Padron, kleine grüne Paprikas, die mit Meersalz und Olivenöl angeröstet werden, die sie anlocken. Im nächsten sind es die Conchas finas, ortstypische rötliche Muscheln, die roh mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft genossen werden. Lange bleiben die Gäste nie an einem Ort, denn die nächste Bodega lockt schon mit Espetos de Sardinas, frischen Sardinen auf einem Spieß. Und in die darauf folgende die besten Croquetas de Jamon.