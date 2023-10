Mailand, Italien: Am Dach des Doms

Die Besucherin aus Deutschland ist verzückt. „Wow, dieses Panorama! Da drüben, das Hochhaus Torre Velasca. Und schau, da hinten sieht man sogar die Alpen“. Zu Recht: Denn der Blick von hier, ganz oben, auf Mailand ist – angelehnt an den Zwanzigschillingblick am Semmering – ein Zehnmillionenlireblick.

Es ist ein beglückendes Erlebnis, sich am besten an einem lauen Abend zum Aufstieg auf den Mailänder Dom aufzumachen. Hat man sich rechtzeitig ein Ticket gesichert (online, denn die Schlange vor der Verkaufsstelle unten am Platz ist sehr lang), so bieten sich zwei Optionen: entweder per Lift in die Höhe oder zu Fuß. Wobei zu Fuß eindeutig empfehlenswerter ist, denn die rund zweihundert Stufen haben auch unsportliche Menschen längst geschafft, während die anderen noch unten am Lift warten. Oben am Dach sind bequeme Treppelwege angelegt, die die gesamte Länge des Doms entlangführen. Am Ende gelangt man zu einer weiteren kleinen Treppe, die direkt auf die Dachfläche über dem Kirchengebäude führt. Dort können die Besucher herumwandern, herumlungern und staunen.