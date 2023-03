Las Palmas, Gran Canaria: „Vive Vegueta“

Vegueta ist aber kein Museum, sondern zeigt das bunte Treiben der historischen Altstadt. Besonders deutlich wird das in der „Noche de Tapas“ (Tapas-Nacht), zu der im Viertel um die Markthalle jeweils am Donnerstagabend geladen wird: In jedem Lokal erhält man Tapas plus ein Glas Wein oder Bier um wohlfeile drei Euro.