Gran Canaria: Zwischen, über und unter den Wellen

Surfer zieht es auf die windige Insel Fuerteventura. El Hierro lockt mit spannenden Tauchspots. La Palma gilt als Wanderparadies für Outdoorfreunde. Und Gran Canaria? Da denken viele an Pauschaltourismus, funktionale Hotelbausünden aus Beton und die Partymeile an der Playa del Inglés. Einigen kommen eventuell noch die Sanddünen von Maspalomas in den Sinn. Doch für Aktivurlaub ist die Kanareninsel kaum bekannt.

In der Tat wollen die meisten Urlauber die Sonne genießen und abends in das Nachtleben der belebten Strandpromenaden an der Südküste eintauchen. Doch das heißt noch lange nicht, dass man auf Gran Canaria nichts anderes erleben kann. Mit ihrem ganzjährig milden und sehr konstanten Klima ermöglicht die drittgrößte der sieben Kanareninseln zahlreiche Aktivitäten auf und im Meer.