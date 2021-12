Langlaufidylle im Böhmerwald

Nur net hudeln. Eine Lebensregel, die auch für den Langlauf gilt. Eigentlich waren die zehn absolvierten Loipenkilometer an jenem Vormittag für einen Anfänger kräfteraubend genug. Aber es war zu bezaubernd an diesem Tag im oberösterreichischen Böhmerwald, an der Grenze zu Tschechien. Die warme Wintersonne, die klare Luft, der frische Schnee, der die Äste bog. Die Stille im dichten Hochwald links und rechts der Loipe. Unterbrochen nur von leisem Schneeknirschen und ebenso leisem Schnaufen, wenn geübtere Hobbylangläufer konzentriert mit schnellen, gleichmäßigen Skatingschritten vorbeisausten. Alles perfekt. Bis zu diesem leidigen Knacks. Stockbruch. Rund eine Handlänge unter dem Korkgriff war der Stecken entzweigebrochen, die Teile nur mehr lose durch einen schwarzen Kohlefaserstrang verbunden. Ein falscher Stockeinsatz in einer Kurve hatte den Stecken unter den Langlaufski gebracht. Und aus die Maus. Aus Erfahrung kann der Autor nun sagen: Nur net hudeln.