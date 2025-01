Es gibt Orte, an die fast jeder einmal will. Dann gibt es solche, die nur wenige überhaupt kennen. La Réunion ist ein Teil Frankreichs, liegt aber im Indischen Ozean und bietet alles, das man sich von einem fernen Eiland erwartet. Berühmt ist das 2.500-m2-Inselchen für Vanille und Wanderrouten – was es vom Nachbarn Mauritius unterscheidet. Vor allem ist es aber die perfekte Einstiegreise ins Exotische.