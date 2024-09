Drei Jahre nach dem Vulkanausbruch auf La Palma: Ferienort Puerto Naos wieder geöffnet

Am 19. September 2021 bebte auf La Palma, der grünsten der Kanarischen Inseln, die Erde. Der Ausbruch des Vulkans Tajogaite endete erst wieder am 13. Dezember des gleichen Jahres und hat die Insel für immer verändert. Drei Jahre später kann nun der touristisch wichtige Ort Puerto Naos wieder für die Öffentlichkeit öffnen. Neue Flugrouten vom europäischen Festland sollen den Tourismus wieder in Schwung bringen. Als der Vulkan ausbrach, ergoss sich ein riesiger Lavastrom über die Insel hinab bis ins Meer und begrub dabei ganze Straßenzüge unter sich – insgesamt rund 5.000 Hotel- und Ferienhausbetten wurden zerstört. Nachdem das angrenzende Gebiet lange Zeit geteilt war, führen heute wieder zwei Straßen über die erkaltete Lava und sorgen so für eine wichtige Verbindung.

Nachdem der Ort 2021 evakuiert werden musste, ist der größte Teil von Puerto Naos seit Juni 2024 wieder geöffnet, der Strand ebenfalls. Seit dem Vulkanausbruch im September vor drei Jahren strömte CO₂ aus der Erde: Weil das Gas den Sauerstoff verdrängte, herrschte speziell in Innenräumen große Erstickungsgefahr. Heute sorgen CO₂-Messgeräte in Wohnungen und Außenbereichen für Sicherheit, die Werte bewegen sich allerdings schon länger im normale Bereich. Ein kleiner Teil bei der Playa Chica bleibt noch gesperrt. Langsam kommen die Touristen zurück und die Übernachtungskapazitären steigen wieder. Im Ort selbst und in den umliegenden Gebieten werden neue Unterkunftsmöglichkeiten für Gäste geschaffen.

© EPA/LUIS G MORERA Touristen am freigegebenen Strandabschnitt in Puerto Naos. Das touristische Zentrum kehrt nach drei Jahren langsam zur Normalität zurück

Neue Möglichkeiten auf La Palma Auch die Anbindung La Palmas an das internationale Flugnetz wird aktuell forciert. Reiseveranstalter und Fluggesellschaften bieten Reisen auf die Insel bereits wieder in einer so hohen Taktung an wie vor dem Vulkanausbruch. Der Vulkanausbruch hat auch die Landschaft auf La Palma verändert - und damit neue Möglichkeiten für Aktivurlauber geschaffen: Route durch das Naturschutzgebiet Cumbre Vieja direkt zum einstigen Ausbruchsgebiet, wo sich heute ein neuer Vulkankegel befindet (zwei Stunden, nur in Begleitung eines einheimischen Guides machbar)

direkt zum einstigen Ausbruchsgebiet, wo sich heute ein neuer Vulkankegel befindet (zwei Stunden, nur in Begleitung eines einheimischen Guides machbar) Allgemein gibt es ein breites Netz an ausgebauten Wanderwegen . Die Insel ist bei Outdoor-Urlaubern beliebt

. Die Insel ist bei Outdoor-Urlaubern beliebt Neue Direkt-Flugverbindungen von Prag und Valencia, zusätzlich zu Flügen aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich