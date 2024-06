Kreuzfahrt ganz anders: Mit dem Segelschiff über die Liparischen Inseln

Ruhe. Unendliche Ruhe. Kein schrill-ausgelassenes Kreischen von einer bunten Wasserrutsche her. Kein post-jugendliches Gegröle von geselligen Frühstücksbiertrinkern. Keine Hinter- oder Vordergrundmusik aus Lautsprechern an jeder Ecke. Und keine lautstark frequentierten Stahlseilrutschen quer übers Deck. Nur Ruhe. Sonne. Ein leichter Wind. Ein paar Liegen. Das Rauschen des Meeres, wenn der Bug des Schiffes durch die Wellen schneidet. – Und das auf einem Kreuzfahrtschiff!

Nein, fangen wir anders an: Was macht man, wenn man Kreuzfahrten auf diesen Riesenpötten mit 5.000, 6.000 und zuletzt 7.600 Passagieren gar nicht aushält; wenn man aber die Weite des Meeres und vor allem das Segeln auf hoher See liebt; und wenn man die Gelegenheit erhält, auf einem edlen Viermaster mit gerade einmal 130 anderen Seetüchtigen durch das Mittelmeer zu kreuzen? Dann schlägt das Herz höher.

Die Reise beginnt in Civitavecchia, der Hafenstadt vor Rom , und führt über die Liparischen Inseln nach Sizilien . Später geht es über Sorrent und Amalfi an der Festlandküste wieder zurück nach Rom. Und schnell wird einer der vielen Vorteile der Star Flyer klar: Sie kann zufahren und ankern, wo die großen Pötte nicht hinkommen. Doch dazu später.

Es hat 83 überraschend geräumige Kabinen mit Bad, ein Restaurant, eine Tropical Bar an Deck und eine kleine Piano-Bar indoor, alles sehr gediegen und dennoch nicht übertrieben – und vor allem viel (Teak-)Holz und viel Seil und Taue, Klampen und Winschen an Deck. Denn wenn die „volle Wäsch’“ draußen ist, wie der Segler sagt, dann blähen sich sechzehn Segel mit einer Fläche von 3.365 Quadratmetern im Wind. Jedes hat einen Namen und es ist nahezu unmöglich, sich die alle vom Vorstengestagsegel und Innenklüver bis zum Kreuzfischermann und Besan im Laufe einer einwöchigen Reise merken zu wollen.

Und die anderen Vorteile? „Es ist einfach intimer als auf den Riesenschuhschachteln, wo nur wichtig ist, dass alles größer und größer und mehr und mehr wird“, sagt Dominique Rollin . Der 62-jährige Belgier ist seit fünfundzwanzig Jahren bei Star Clippers , dem Unternehmen, das neben diesem Schiff noch die baugleiche Star Clipper und den zwanzig Meter längeren Fünf-Master Royal Clipper auf See hat, das größte Segelschiff der Welt. Davor fuhr er auf Frachtschiffen zur See, seit fünf Jahren ist er hier Kapitän. „Hier hast du Kontakt mit der Crew, die über Jahre immer wieder fast dieselbe ist (vierundsiebzig Mann und Frau aus aller Welt) und mit den Passagieren“, sagt Rollin – und es klingt glaubwürdig, wenn er sagt, dass es ihn nicht nervt, permanent angesprochen und nach etwas gefragt zu werden – und sei es nur nach einem gemeinsamen Foto.

Der Grundzustand an Bord ist: entspannt. Der erste Tag unter Segeln – ja, die Star Flyer fährt bei schwachem Wind zwar mit Motor, aber unterstützt vom Wind in den Segeln – ist ein Tag auf See und wird entspannt an Deck verbracht. Die blauen Plastikliegen sind zwar irgendwann belegt, aber dann auch wieder frei, und man hat keinen Moment das Gefühl, mit 130 anderen Passagieren an Bord zu sein (168 ist die Maximalbelegung). Wer mag, kann sich ins große Netz am Bug legen, in den blauen Himmel und die geblähten Segel schauen und die Wellen unter sich vorbeiziehen lassen. Oder in einen der beiden kleinen Meerwasser-Pools an Deck hüpfen.

Blick ins Innere

Bei aller Entspanntheit: Es gibt auch Unterhaltung und Programm, wir sind ein Kreuzfahrtschiff, hallo?! Tagsüber, wenn die Star Flyer irgendwo ankert, wird zu Wassersport von Paddeln bis Wasserski geladen; manche Touren haben eine Yoga -Instruktorin an Bord, die zweimal am Tag zum Vierfüßler oder Herabschauenden Hund aufs Achterdeck bittet; und Wagemutige können über die Strickleiter in den Ausguck klettern . Und dann dürfen die Passagiere selbst einmal Segel setzen, eines zumindest, dessen Motor ausgeschaltet wird – denn sonst geht hier alles automatisch, braucht aber dennoch die vielen Handgriffe der Crew.

Das Entspannte setzt sich bei den Mahlzeiten fort: Keine Restaurants in Hülle und Fülle, in denen sich die Buffets von früh bis spät unter der Last des Überflusses biegen – es gibt zwar ein Early Bird Breakfast für Frühaufsteher mit Kaffee, Tee, Säften und frischem Gebäck und einen kleinen Nachmittags- und einen kleinen Midnight Snack an Deck; aber sonst: Frühstück mit einladendem, ausreichendem aber unpompösem Buffet im Restaurant; Mittagessen detto; und abends speist man à la carte. Alles zivilisiert, alles weit entfernt vom All-you-can-eat-Schaufeln anderswo. Und auch hier sind die 130 Gäste gefühlt keine achtzig – übrigens ist der Dresscode an Bord leger bis sportlich-elegant.

Windstärke acht

In der Karibik, wo die zu Beginn der 1990er-Jahre gebauten eleganten Clipper in den Wintermonaten unterwegs sind, steht der Wind im Schnitt fester in den Segeln als im Mittelmeer, das in den Sommermonaten befahren wird, erzählt der Kapitän, obwohl: „In der Woche vor unserer Fahrt jetzt hatten wir vor Korsika Windstärke acht, keine Chance, in Bonifacio anzulegen, aber der Wind kam von achtern, und da geht’s dann ordentlich dahin.“ Auch wenn die Schiffe vom Mittelmeer in die Karibik übersetzen oder retour, auch diese Passagen sind buchbar, kann der Wind kräftig blasen. Neunzehn Knoten macht die Star Flyer, wenn der Wind voll in den Segeln steht.

Zurück zur Unterhaltung: Jerby aus Thailand bearbeitet ab spätnachmittags den weißen Flügel am Abgang zum Restaurant oder entlockt vor der Tropical Bar an Deck einem abenteuerlichen Keyboard die wildesten Töne der „Bohemian Rhapsody“ oder alter Schlager und nicht ganz so alter Hits. Und nach dem Dinner gibt’s eine Stunde Modeschau oder Schatzsuche oder Musikquiz und Tanz unter Sternen auf dem kleinen Deck vor der Bar – Carlos, eigentlich Cruise Director, moderiert dreisprachig und unermüdlich mit dem rüstigen Schmäh des Südländers, und alles ist weniger Broadway-Glanz und teurer Show-Act, als ein bisschen sehr sympathisch handgestrickt.