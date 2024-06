Persönlichkeitstest: Welcher Reisetyp sind Sie?

Wer wegfährt, sollte sich überlegen, wie und wohin er oder sie will. Finden Sie heraus, welcher Reisetyp Sie sind und wohin die nächste Reise gehen sollte.

Das Geheimrezept für den perfekten Urlaub gibt es nicht. Es ist aber ratsam, sich vor dem Losfahren, vor dem Buchen einige Fragen an sich selbst, den Partner oder andere Mitreisende zu stellen. Warum reisen wir? Und was wollen wir dort? Ist die Antwort: Stress runterfahren, fühlen sich viele Menschen im Thermenhotel, am Strand oder auf der Alm gut aufgehoben. „Es gibt für jede Reisemotivation und zu jeder Persönlichkeit den passenden Urlaub – sonst ist man unzufrieden“, sagt Psychologin Barbara Horvatits-Ebner (siehe Interview rechts). Auch die Unterkunft und der Reisemodus müssen passen. Will ich dem Alltag entfliehen und aus dem Gewohnten ausbrechen, genügt es oft, wenn das Essen und die Landschaft anders sind. Man spricht von „Differenzerfahrungen“.

Welcher Reisetyp sind Sie? Apropos Differenzen: Im Urlaub kracht es überdurchschnittlich oft. Plötzlich will der Ehemann – der zu Hause doch nie! niemals! frühstückt – stundenlang gemütlich das Hotelfrühstücksbuffet abgrasen. Damit hatte seine Frau, die den Tag mit Museums- und Lokalbesuch eigentlich durchgetaktet hatte, nicht gerechnet. Klischee beiseite, kurze Antwort: Vorab reden hilft massiv.

Entspannung und Erholung – ein fragiles Konstrukt. Vor-Erholen können wir uns übrigens nicht, sagt Horvatits-Ebner. Schade eigentlich. Unten ein Test zum Einstimmen auf ihren nächsten Urlaub. Viel Spaß! Die Auflösung finden Sie weiter unten.

Der Abenteurer: individuell, aber rastlos Am Lagerfeuer erzählen Sie die besten Geschichten und in Ihrer Küche hängt prominent eine Weltkarte. Sie haben die meisten Länder der Welt besucht und trauen sich absurde Dinge – wie Höhlentauchen oder kopfüber in ein Gummiseil zu springen. Sie sind flexibel, spontan. Rollkoffer ist ein Fremdwort für Sie, Ihr Rucksack dafür immer dabei. Andere sind von Ihnen fasziniert, aber fühlen Sie sich davon nicht zu sehr geschmeichelt. Ihr Drang, Neues zu erleben, kann für Mitreisende mitunter anstrengend und nervig sein. Therapie: Ein entspannter Nachmittag am Pool wirkt Wunder.

Reiseziele: Patagonien

Tasmanien

Laos

Dolomiten. Verkehrsmittel: zu Fuß, mit dem Fahrrad, Kajak oder Autostoppen – alles, was Sie vorwärtsbringt.

© Getty Images/Todor Tsvetkov/IStockphoto.com Der Digital Nomad und Abenteurer: Individuell, aber rastlos

Der Kulturfan: durchgeplant, aber stur Für Sie ist Organisation alles. Sie kaufen das Ticket für die Museumseröffnung Monate im Voraus und glänzen mit Ihren Französisch-Kenntnissen. Wer mit Ihnen reist, braucht keinen Reiseleiter: Sie haben Wikipedia noch im Flugzeug inhaliert – böse Zungen würden Sie einen Klugscheißer nennen. Sie versöhnen die anderen aber damit, dass sie stets Kopfschmerztabletten oder eine Wegbeschreibung dabei haben. Aber Vorsicht: Unerwartete Problemen erwischen sie eiskalt.

Therapie: Verlassen Sie einmal Ihre Komfortzone, buchen Sie mal nicht im Voraus, lassen Sie sich auf einen Überraschungsurlaub ein.

Reiseziele: Statt Rom und Florenz lieber unbekanntere Städte wie Ferrara

Ravenna

Kyoto

Istanbul. Verkehrsmittel: Alles, was sicher, sauber und pünktlich ist.

© Getty Images/Nikada/IStockphoto.com Kulturfans reisen nach Rom, Florenz und Paris. Aber auch: Kyoto, Istanbul, Ravenna sind eine Reise wert

Der Genießer: romantisch, aber träge Es gibt kein Problem, das sich nicht mit einem Cocktail oder Espresso in der Strandbar lösen ließe. Wer Ihr Herz erobern will, bucht Ihnen eine Weinverkostung oder die Führung durch die Schokofabrik. In einem Zen-Workshop stechen Sie alle anderen Teilnehmer aus: Das Im-Moment-Sein haben Sie erfunden. Leider lassen sich die Kilos, die Sie im Urlaub zulegen, nicht wegmeditieren. Mit Abenteurern sollten Sie eher nicht verreisen, die könnten Ihre Gemütlichkeit als Trägheit missverstehen. Therapie: Einmal Yoga statt Buffet, Wandern statt Whirlpool oder Sauna statt Sonnenliege.

Reiseziele: Österreich

Santorin

Toskana

Slowenien

Kreuzfahrten Verkehrsmittel: Die Anreise genießen Sie am liebsten am Sonnendeck einer Fähre.

© Getty Images/iStockphoto/EoNaYa/iStockphoto Die Genießerin: Romantisch, aber träge. Am besten nach Österreich, Griechenland oder in die Toskana

Der Normalo, spießig, aber herzlich Sie müssen jetzt stark sein. Sie sind Otto-Normalverbraucher. Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind: Zu Hause ist es doch am schönsten, oder? Jesolo und Gänsehäufel sind mindestens so gut wie Florida und Südsee. Statt Curry hätten Sie lieber Schnitzel; der Kaffee schmeckt nur, wenn er nicht zu teuer ist. Sie sind stolz auf Österreich und trotzdem gehen Ihnen die Österreicher im Urlaub am meisten auf die Nerven. Sie raunzen gern, sind aber eigentlich bescheiden und bodenständig. Es braucht nicht viel: Wenn die Familie glücklich ist, sind Sie es auch. Sie sind: Wir alle. Therapie: Lassen Sie den Spießer zu Hause, in Ihnen steckt viel mehr.

Reiseziele: Österreich

Obere Adria

Griechenland

Deutschland. Verkehrsmittel: Mit dem Auto oder per Charterflug in den Süden.

© Getty Images/iStockphoto/corradobarattaphotos/istockphoto.com Der Normalo liegt am liebsten unterm Sonnenschirm am Strand