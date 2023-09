Kreuzfahrt auf dem Mekong: Der flache Fluss und sein Tiefgang

Wo der Mekong zwischen Luang Prabang und Vientiane eine scharfe Linkskurve macht, wird er breiter und das Umland flacher. Ab hier ist er Grenzfluss zu Thailand, genauer: zur Ebene von Isan. Dort leben ethnische Laoten, aber das Land wurde in der bewegten Kolonialgeschichte irgendwann Thailand zugeschlagen. Wäre das nicht so gewesen, könnte heute Laos der starke Bruder sein statt das arme Land an der Entwicklungsschwelle. Genau bei dieser Kurve lies Thailand in den Corona-Jahren eine riesige Buddha-Statue errichten, die man per Skywalk besteigen kann. Eindrucksvoller kann der Unterschied, den man ab hier stromabwärts erlebt, nicht eingeläutet sein, der goldene Buddha-Riese eröffnet einen anderen Mekong. Einen, wo am rechten Ufer die Häuser und Straßen befestigt sind, während das linke nach wie vor sandig ist.

Die Hauptstadt und was danach kommt

Dabei täuscht das schlammige Ufer, denn hier ist der reichere Teil von Laos, hier leben nur mehr Tiefland-Laoten und die Nähe zu Thailand und zur eigenen Hauptstadt befördert die Wirtschaft. Vientiane ist auch Ziel (oder umgekehrt Anfang) für die Flusskreuzfahrer. Sie werden noch den kleinen Prunk der kleinen Metropole erleben. Der Mekong wird ab hier weniger spektakulär, obwohl noch einiges kommen würde: Kambodscha etwa. Oder das faszinierende Delta.