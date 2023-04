Luang Prabang: Keine Stadt für eine Nacht

Vor allem ist Luang Prabang das spirituelle Zentrum von Laos, sogar ganz Südostasiens. An jedem Eck stolpert man über einen Tempel und nirgends sind Klöster- und Mönchsdichte höher. In der Altstadt liegen entlang einer Spazierroute dreizehn Klöster, in denen zweihundertfünfzig Mönchen leben – die eben in der Früh durch die Straßen gehen. In der gesamten Provinz sind es achtundsechzig mit über tausend Mönchen.