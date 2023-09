Kreta: Selbstfindung auf einer griechischen Insel

Auch hier locken immer mehr schicke Villen mit Infinitypools – trotzdem bleibt alles auf charmante Weise bodenständig. Die Straßen können holprig und schmal sein, viele Wege sind ungesichert, die felsige Landschaft wirkt archaisch. Wanderer entdecken Almen genauso wie schroffe Klippen, die steil ins Meer hinabfallen. Jeder, der es liebt, in Canyons oder Schluchten herumzukraxeln, wird hier glücklich. Und in keiner Gegend gibt es so viele Höhlen, im Meer und auf dem Land. Raus aus der Komfortzone, um neue und ungewohnte Wege zu entdecken, das ist das Mantra. Rasch entfaltet der Sinn der Sinnsuche seinen Zauber.