Indischer Ozean? Nein, der Balos Beach auf Kreta

Deshalb wohnt man am besten gleich in nächster Nähe, am Falasarna Beach. Dort, wo das Kap beginnt. Praktischerweise befindet sich hier ein Badestrand, der regelmäßig zu den Top Ten Griechenlands gewählt wird, breit und großzügig für Familien, aber mit verschwiegenen Felsbuchten am Nordende. Hier gibt es kaum Pauschaltourismus, man findet überall ruhige Plätzchen. Und Unterkünfte vom einsamen Apartment mit Buchtblick über Ferienhäuser bis zum kleinen Strandhotel. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass auch die Preise hier entspannter sind.

Schon das Panorama, wenn man von der Hauptstraße auf den Hügeln kommend in die Bucht von Falasarna eintaucht, ist atemberaubend. Hier ist es grün, der Boden ist fruchtbar und die Kräuter duften nach Griechenland. Rechts und links sind schroffe Berge, dazwischen der ein Kilometer lange und dreihundertfünfzig Meter breite, durch Korallenstaub schimmernde Strand namens Pachia Ammos. Die Sonne schaut allabendlich zum Untergang vorbei, ganz ohne Partypeople und dröhnende Bässe. Ruhe. Bis auf die dezenten Bouzouki-Klängen in der Taverne am Abend. Wolfgang Godai