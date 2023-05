Koh Lipe: Thailändische Traumstrände mit Knattergeräuschen

Am ruhigsten, soweit das hier geht, ist es am Sunset Beach im Westen, wo allerdings auch die Infrastruktur eher mäßig ist. Dafür kann man hier am besten abhängen, vor allem während des herrlichen Sonnenuntergangs. Wenn auch der bräunliche Strand nicht so gepflegt ist wie woanders. Hier ist der Dschungel nah, was auch stechenden Tieren gefällt.