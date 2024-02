Warum Yoga und Langlaufen im Mühlviertel gut zusammenpassen

Es klafft ein Loch in der Eisdecke des Hausteichs am Kleebauerhof. Da hat Attila, der Hof-Mitarbeiter mit dem herzensguten Blick, es tags zuvor gehackt. „Er war gestern das erste Mal in seinem Leben Eisbaden – seitdem ist er wie verwandelt“, sagt Attilas Kollegin, die Reindl mit vegetarischem Essen in die Stube trägt. Tatsächlich: Attila grinst wie ein Hutschpferd. Die Yoga-Lehrerin Kerstin, die an einem der Bauerntische sitzt, wirft lächelnd den Satz hin: „Yoga ist überall, wenn du im Moment bist.“ Also auch beim Eisbaden.