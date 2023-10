Michael Pammesberger auf Flusskreuzfahrt: Mozarts Donauwalzer

Aufschlussreich sind die Keramiken der „Vucedoldinger“: ganz berühmt ist ein Vogel, er zierte bis 2023 eine Kuna-Banknote. Der Vogel wird als Taube bezeichnet. Mit vielen Fragezeichen. Seit der Reise zermartere ich mir das Hirn, was das wirklich für ein Hendl sein könnte. Ich komm auf keinen grünen Zweig. Ein dreibeiniger Donau-Uferflugsaurier? Helfen Sie mir.

Die Weltansichvorbeiziehgeschwindigkeit

Das Schönste an der Flussfahrt sind aber nie die Ausflüge oder die Bordannehmlichkeiten und Verwöhnungen. Am schönsten ist es, an Deck zu sitzen und die Landschaft vorbeiziehen lassen. Die ideale Uferbeobachtungsdistanz, der perfekte Riverside-Beobachtungswinkel, die Weltansichvorbeiziehgeschwindigkeit. Ein Donauwalzer eigentlich. In der linken Hand einen Tee, in der rechten ein Fernglas. Und wenn du ganz, ganz großes Glück hast – und ich hatte dieses Riesenglück –, dann siehst du in der Abendsonne ein kleines Schwemmholz daher treiben, auf dem vier kleine Vogerl sitzen. Und dann kommt eine kleine Welle, ein Wellerl eher, das versetzt dem schwankungsanfälligen Vogerlrast-Floß einen sanften Schubser, sodass die vier Vogerl ganz kurz aufhupfen in die Luft, um sich gleich wieder in aller Ruhe wie vorher niederzulassen und weiter zu gleiten. Weil, wenn du das siehst, na wem da nicht das Herz aufgeht, der hat ja gar keines.

