Wie Karikaturist Pammesberger seine Reise nach Feuerland „vergaß“

Natürlich könnt’ ich jetzt da alles raussuchen und googeln und dann so g’scheit daher erklären, aber das ist ja nicht authentisch, das merken Sie ja sofort. Können Sie ja gleich selber alles googeln. Dann sehen Sie, der Pammesberger, der erzählt uns da nur Gemeinplätze und die Hälfte stimmt nicht. Man darf auch nicht allzulang warten, sonst geht die Fantasie mit einem durch und man schreibt von merkwürdigen großfüßigen Riesen, die da unten wohnen in „Patagonien“ und seltsamen Feuern am Ufer von „Feuerland“. Dem Magellan ist das passiert.

Kopfarbeit

Dabei hatte ich alles im Kopf: Da hätt’ ich geschrieben über die Anreise runter an die Spitze eines der vielen „Enden der Welt“. Südamerika wäre ein so ein Schuh – hätte ich bildhaft beschrieben – ein Patschen, der bei den runtergebogenen Zehen ein bissl so ausfranst, wie meine Socken manchmal vorn. So hätt’ ich Ihnen die chilenischargentinischen Fjorde launig geschildert. Die Landschaft hätt’ ich Ihnen in allen Farben vorgemalt, mit der Einsamkeit hätt’ ich sie beeindruckt, tagelang das einzige Schiff weit und breit. Nur ein Einwohner pro Quadratkilometer! (Also manchmal stehen die schon beeinander, das ist nur statistisch, nicht wegen Corona…)

Wie plötzlich einzelne Eisschollen dahergedriftet sind – hätt’ ich die Spannung ein bissl aufgebaut – und dann – Dramatik! – vom plötzlich auftauchenden, majestätischen Gletscher geschrieben, vor uns, der ins Meer kalbt, krachend in die absolute Stille des südlichen Eismeers! Hätt’ ich überhaupt nimmer zu schwärmen aufgehört.

Stille Buchten

Ich hätte Ihnen erzählt von dem unheimlichen Getöse in der stillen Bucht, wo meine Kollegin von den Salzburger Nachrichten geglaubt hat, es ist irgendein Windgeräusch. Dabei hab ich gleich gewusst, dass das die Seelöwen sind. (Hätte ich ein wenig geschwindelt.)

Von unseren Ausflügen mit den „Zodiacs“ hätt’ ich erzählt und fachmännisch erklärt, dass das die Schlauchboote sind, die vom Schiff zu Wasser gelassen werden.

Ich hätte wohl eine originelle Parallele zur berühmten Reise Charles Darwins mit der „Beagle“ in diese Gewässer gezogen. Ein wenig g’scheiteln darf ich ja. Dabei hätt’ ich mir einen kleinen kritischen Hinweis auf die Tatsache erlaubt, dass Darwin zwei – in Worten: Zwei! – Jahre da unterwegs war und ich nur ein paar Tage.

Magellans Tiere

Ich hätte Ihnen die Magellan-Delfine, Magellan-Gänse, Magellan-Seelöwen, Magellan-Wale und so weiter lebhaft beschrieben (hier hätt’ ich ein bissl angegeben) und mir eine kleine Spitze über Darwins mangelnde Fantasie bei der Namensgebung für die Tiere in der Magellanstraße nicht verbeißen können. Aber Darwin hat sich brav alles aufgeschrieben und eine ordentliche Reisegeschichte abgeliefert. Muss man auch sagen.

Ich hätte Ihnen die kleinen Städte beschrieben, eine Fahrt zum Aussichtsplatz, wo der Bus dann kompliziert auf der Straße reversieren musste. An dieser Stelle hätt’ ich meinen Witz über Chile – das ja so lang und schmal ist, dass der Bus nicht g’scheit umdrehen kann – gemacht. Hätten Sie g’lacht.

Auch eine großartige Wanderung in den weltbekannten Naturpark Parco-Dings hätt ich beschrieben, den Flug des Kondors oben, das Herumstehen der Flamingos und Alpakas unten. Dieses Kapitel hätte ich „Auf den Spuren des Pumas“ genannt und dann hätte ich Sie überrascht mit der Geschichte, dass ich tatsächlich eine Pumaspur gefunden hab’ auf dem Weg! In der Drecklacke.