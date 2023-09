Radfahren? Keine Chance

Der Guide sammelt vor der gut besuchten St. John’s Co-Cathedral die Räder ein und bewacht sie, während seine Schützlinge Kirchen, Gassen, Geschäfte und Lokale erkunden. Drei besonders Schlaue, die gern abseits der Touristenströme pausieren würden, fragen in einer Seitengasse einen älteren Einheimischen, wo er denn gern zu Mittag isst. „Zuhause. Bei meiner Frau.“ Und wenn er doch mal essen geht? „Dann in der La Valette National Philharmonic Society, im ersten Stock. Da sind aber nur Mitglieder erlaubt“, sagt er wie aus der Pistole geschossen. „Aber im Erdgeschoß sind alle willkommen“, ergänzt er lächelnd und schickt die Fremden zurück zur Republic Street 297. Der Club, der nächstes Jahr hundertfünfzigjähriges Bestehen feiert, erweist sich als die ersehnte Ruheoase inmitten all des Trubels. Und das zu moderaten Preisen. Ein Geheimtipp. Bis jetzt zumindest.